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Ольга Бузова, обливаясь слезами, рассказала о последствиях операции

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" с трудом говорит, так как ещё не до конца отошла от наркоза.

Ольга Бузова, обливаясь слезами, рассказала о последствиях операции

Ольга Бузова в очередной раз опубликовала в разделе сторис Instagram видео, на котором жалуется поклонникам. Слёзы ручьём стекают по её щекам.

Речь у Ольги — замедленная и не вполне чёткая. При этом Бузова говорит довольно много.

"Я не знаю, то ли это наркоз, то ли ещё что-то. Постоянно плачу. Постоянно плачу. И не могу встать с кровати пока ещё. Очень сильная слабость. Температура поднялась. Думаю, станет легче, я вам всё расскажу. Но легче не становится. Я знаю, что все переживают за меня. Простите, что переживаете. Всё нормально. Всё будет хорошо. Главное, самое страшное позади. Сейчас только нужно восстанавливаться. Я вас люблю. Спасибо всем за добрые слова. Ваша Оля", — объяснила знаменитость, едва передвигая языком.

Ведущая пятого мая перенесла хирургическую операцию, после чего её перевели в реанимацию.

В непростой для себя момент Ольга подбадривает себя просмотром видео, на котором её награждают музыкальными премиями. Похоже, для Бузовой её достижения — лучшее лекарство.

О том, что именно с ней произошло, Бузова обещает рассказать, как только отойдёт от анестезии. Ольга также показала в "сторис", как ей вкалывают дозу обезболивающего препарата.

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ШОК!!! Бузова в ужасном состоянии вышла на связь. Плачет и с трудом говорит!
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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