О том, что музыкант призывного возраста уклоняется от того, чтобы отдать долг Родине, стало ранее известно в Минообороне.
Слухи о призыве Алишера Валеева в армию появились после того, как в интернете растиражировали кадры, на которых молодой человек, похожий на рэпера, был замечен в рядах других новобранцев.
Моргенштерн на несколько дней исчез из социальных сетей, что подогрело слухи о том, что исполнителя отправили на воинскую службу прямо после его выступления в северной столице.
Рэпер прервал своё трехдневное молчание. Похоже, его очень забавляло то, что о нём пишут в прессе.
При этом Моргенштерн предоставил фотографии, на которых запечатлён обритым в казарме на фоне заправленных кроватей сослуживцев.
"Я в армии", — написал исполнитель под снимками.
7 мая на YouTube-площадке шоумена размещён клип под названием — "Я в армии". Рэпер поёт про военную компьютерную игру.
Моргенштерн катается на танке, а над его головой кружат самолеты. Музыкант одет в форму западного образца.
Подписчики уже назвали выкрутасы рэпера изощрённой рекламной кампанией.
"Реклама которую мы заслужили";
"Если он сделает рекламу военкомату, то я туда пойду";
"Я один испугался, что Моргена забрали в армию???" — писали поклонники Алишера Валеева.
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