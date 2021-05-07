Моргенштерн вышел на связь на фоне слухов о своём призыве в армию

О том, что музыкант призывного возраста уклоняется от того, чтобы отдать долг Родине, стало ранее известно в Минообороне.

Моргенштерн в армии

Слухи о призыве Алишера Валеева в армию появились после того, как в интернете растиражировали кадры, на которых молодой человек, похожий на рэпера, был замечен в рядах других новобранцев.

Моргенштерн на несколько дней исчез из социальных сетей, что подогрело слухи о том, что исполнителя отправили на воинскую службу прямо после его выступления в северной столице.

Рэпер прервал своё трехдневное молчание. Похоже, его очень забавляло то, что о нём пишут в прессе.

При этом Моргенштерн предоставил фотографии, на которых запечатлён обритым в казарме на фоне заправленных кроватей сослуживцев.

"Я в армии", — написал исполнитель под снимками.

Моргенштерн

7 мая на YouTube-площадке шоумена размещён клип под названием — "Я в армии". Рэпер поёт про военную компьютерную игру.

Моргенштерн катается на танке, а над его головой кружат самолеты. Музыкант одет в форму западного образца.

Подписчики уже назвали выкрутасы рэпера изощрённой рекламной кампанией.

"Реклама которую мы заслужили"; "Если он сделает рекламу военкомату, то я туда пойду"; "Я один испугался, что Моргена забрали в армию???" — писали поклонники Алишера Валеева.