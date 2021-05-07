Тодоренко развлекается в караоке, пока Топалов лежит в больнице

Телеведущая опубликовала в разделе "сторис" Instagram видео, на котором она в веселой компании "зажигает" в караоке-клубе.

Влад Топалов

Ранее ночь в больничной палате провела сама Регина Тодоренко, делая селфи, лёжа на больничной койке.

Вслед за супругой в больнице оказался и её муж Влад Топалов. Бывший солист группы Smash! опубликовал в Instаgrаm снимки, на которых он лежит в палате с трубкой, торчащей из живота.

Регина Тодоренко посетила мужа в больнице, сделав с супругом жизнерадостное селфи. После в микроблоге телеведущей появились кадры с шумного отдыха.

Звезда "Орла и решки" с подругами отправилась в караоке, где весело проводила время, распевая песни.

"Лучшей компании не найти", — подписала Тодоренко видео.

Регина Тодоренко в караоке-баре

Из удовольствий в больнице у Влада Топалова только кисель, который он нахваливает.

Поклонники звёздной пары предположили, что жизни и здоровью Топалова ничего не угрожает, иначе Регина бы не устроила бы себе вечер зажигательной музыки.

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