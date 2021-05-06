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Соратники Моргенштерна впервые прокомментировали его "отправку" в армию

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Концертный директор рэпера объяснил, что не принимает новые заявки на мероприятия с участием Моргенштерна.

Соратники Моргенштерна впервые прокомментировали его "отправку" в армию

Видео, на котором эпатажного музыканта в военной форме запечатлели в толпе новобранцев, распространилось в Сети.

Моргенштерна узнали по характерным татуировкам на его лице. Стали множиться слухи о том, что рэпера забрали в армию сразу после концерта в Санкт-Петербурге.

Поклонники шоумена недоумевают, что произошло с их кумиром. Сам Алишер Валеев, известный под сценическим псевдонимом Моргенштерн, не выходит с подписчиками на связь.

Близкий соратник рэпера музыкант Слава Марлоу уверил, что скоро Алишер сам объяснит причину своего исчезновения из публичного пространства.

Концертный директор Моргенштерна отметил, что заявки на выступление артистка временно не принимаются. 

Поводом для тревог становится то, что ранее в Миноборону поступила жалоба на рэпера. Член Общественной палаты Дмитрий Носов уверен, что Моргенштерн уклоняется от военной службы в армии.

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МОРГЕНШТЕРНА ЗАБРАЛИ В АРМИЮ? ПРАВДА ИЛИ ФЕЙК?
Автор: Елена Былкина
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