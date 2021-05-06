Жена Игоря Николаева раскрыла секрет стройной фигуры

Жена композитора Игоря Николаева, популярная российская певица Юлия Проскурякова провела с подписчиками Instagram-аккаунта интерактив "вопрос-ответ", в рамках которого ответила на самые популярные вопросы. Пользователей заинтересовало, как Проскуряковой удаётся оставаться стройной и не набирать лишние килограммы.

Певица призналась, что ей непросто поддерживать себя в тонусе в силу извечной проблемы всех россиян — лени. Но если нужно добиться какой-то цели, то расслабляться нельзя. Знаменитость считает, что только в таком случае удастся добиться нужного результата.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Николаев и Проскурякова отметили 10 лет совместной жизни.

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