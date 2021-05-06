Внук выгоняет из дома звезду советской комедии "Полосатый рейс"

Знакомый актрисы рассказала о тяжёлой жизни работницы "Ленфильма".

Актриса Доротенко проживает с взрослым внуком Андреем. Он, по словам знакомого артистки, постоянно обижает бабушку, однако она не хочет просить помощи у правоохранительных органов.

Мужчина якобы вымогает у пожилой женщины деньги, ведёт аморальный образ жизни, а в последнее время вообще выгоняет Лидию Ивановну из собственной квартиры.

Женщина жалуется окружающим, которые ей советуют обратиться за помощью в полицию. Доротенко в ответ на такие предложения отвечает, что ей жалко родную кровиночку.

Инсайдер объяснил, что Лидии Ивановне приходится ночевать на лестничной клетке. Иногда актрисе даёт приют подруга или она проводит ночь на "Ленфильме".

В фильме "Полосатый рейс" Доротенко сыграла роль одной из отдыхающей на пляже. Женщина более 50 лет работала в кино, снявшись в эпизодических ролях более чем в тысяче фильмов.

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