Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко в ток-шоу "Алёна, блин!" рассказал о том, как он познакомился со своей возлюбленной. Отношения с девушкой по имени Дарья он раскрыл совсем недавно.
Девушка далека от мира шоу-бизнеса. Она реализует себя в индустрии моды. Кирилл познакомился с Дарьей в компании общих знакомых. На тот момент она была замужем.
"Мы познакомились в общей компании. Я особо не думал, что так получится, тем более она и замужем была. Для меня это табу, я не люблю нарушать границы", — рассказал музыкант.
По словам Туриченко, их роман в Дарьей начался только после того, как она развелась с мужем.
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