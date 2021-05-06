Кирилл Туриченко признался, что влюбился в замужнюю девушку

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко в ток-шоу "Алёна, блин!" рассказал о том, как он познакомился со своей возлюбленной. Отношения с девушкой по имени Дарья он раскрыл совсем недавно.

Девушка далека от мира шоу-бизнеса. Она реализует себя в индустрии моды. Кирилл познакомился с Дарьей в компании общих знакомых. На тот момент она была замужем.

"Мы познакомились в общей компании. Я особо не думал, что так получится, тем более она и замужем была. Для меня это табу, я не люблю нарушать границы", — рассказал музыкант.

По словам Туриченко, их роман в Дарьей начался только после того, как она развелась с мужем.

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