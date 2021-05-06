Ольга Орлова трогательно поздравила сына с 20-летием

Российская эстрадная певица и телеведущая Ольга Орлова поздравила своего сына Артёма с 20-летием.

Он появился на свет в браке с бизнесменом Александром Кармановым, с которым артистка рассталась.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала трогательный поздравительный пост.

"Моя самая грандиозная победа! Моя самая главная роль! Моё самое большое сокровище! Я всегда буду рядом с тобой! С днём рождения, сынок!" — написала она.

Многие артисты и коллеги певицы присоединились к поздравлениям. В адрес Артёма они оставили огромное количество тёплых слов, а в адрес его звёздной мамы — комплиментов, отметив, что вместе они выглядят как брат и сестра.

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