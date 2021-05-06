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Ани Лорак подозревают в уклонении от уплаты налогов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сначала Ани Лорак вводила в заблуждение налоговые службы Украины, утверждая, что её концертная деятельность идёт ей чуть ли не в убыток, поэтому она не может платить налоги.

Ани Лорак подозревают в уклонении от уплаты налогов

После развода в турецким мужем, который был уличён в измене, Лорак переехала в Москву. Российским налоговикам певица тоже сообщила о тяжёлом финансовом положении, сообщает "Собеседник".

Однако в подмосковном Красногорске была зарегистрирована фирма ООО "Ани Лорак Продакшн", официальный доход которой за 2018 составил около 50 миллионов рублей. Плюс у певицы были доходы от корпоративов и вечеринок.

Кроме того, сама Лорак призналась, что за один концерт зарабатывает по $50 тысяч, а до пандемии их было не менее 60.

Узнав об этом, российские налоговые службы за последние несколько месяцев уже четыре раза арестовывали счета компании ООО "Ани Лорак Продакшн", требуя погасить задолженность.

Неуплата налогов является серьёзным преступлением, за которое грозит тюремный срок после ареста всего имущества в счёт долга. Для того, чтобы продолжить концертную деятельность, Лорак придётся заплатить налоги или получать гражданство в какой-нибудь другой стране.

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Налоговая проверит доходы Ани Лорак в России и Украине
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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