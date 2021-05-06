Поклонники Бузовой осудили её сестру Анну за меркантильность

Звезда "Дома-2" вчера попала в реанимацию, однако о состоянии артистки её родственники почему-то умалчивают.

В Instagram-аккаунте Ольги Бузовой нет никакой информации. Тишина в социальной сети пугает аудиторию. Мать телеведущей, Ирина, объяснила в беседе с журналистами, что не знает, что случилась с её дочерью.

PR-директор Бузовой ранее объяснил, что Ольга действительно перенесла хирургическую операцию, а за её состоянием следят лучшие медики.

Анна Бузова публикует снимки в Instagram, на которых прогуливается по Москве, занимается стрип-пластикой и шопингом.

"Всем желаю доброго утра, прекрасного настроения, отличного дня. Рекомендую прямо сейчас всем улыбнуться и сто процентов день, будет потрясающий!" — приветствует подписчиков младшая сестра телезвезды.

Беспечность Анны очень раздражает поклонников Ольги. Они вспоминают случай, когда в больнице оказалась Анна. Бузова поспешила к сестре и поддержала её в Instagram.

Поклонники Ольги забросали Анну вопросами о сестре, а когда не получили ответа, обвинили девушку в меркантильности.

"Аня, что с сестрой? Или сестра нужна только когда деньги нужны? Иди в больницу к сестре, хватит снимать сторис. Только деньги нужны, ну как не стыдно"; "Что с Олей? Почему молчишь?" — спрашивают взволнованные фолловеры.

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