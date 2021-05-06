Звезда "Дома-2" вчера попала в реанимацию, однако о состоянии артистки её родственники почему-то умалчивают.
В Instagram-аккаунте Ольги Бузовой нет никакой информации. Тишина в социальной сети пугает аудиторию. Мать телеведущей, Ирина, объяснила в беседе с журналистами, что не знает, что случилась с её дочерью.
PR-директор Бузовой ранее объяснил, что Ольга действительно перенесла хирургическую операцию, а за её состоянием следят лучшие медики.
Анна Бузова публикует снимки в Instagram, на которых прогуливается по Москве, занимается стрип-пластикой и шопингом.
"Всем желаю доброго утра, прекрасного настроения, отличного дня. Рекомендую прямо сейчас всем улыбнуться и сто процентов день, будет потрясающий!" — приветствует подписчиков младшая сестра телезвезды.
Беспечность Анны очень раздражает поклонников Ольги. Они вспоминают случай, когда в больнице оказалась Анна. Бузова поспешила к сестре и поддержала её в Instagram.
Поклонники Ольги забросали Анну вопросами о сестре, а когда не получили ответа, обвинили девушку в меркантильности.
"Аня, что с сестрой? Или сестра нужна только когда деньги нужны? Иди в больницу к сестре, хватит снимать сторис. Только деньги нужны, ну как не стыдно";
"Что с Олей? Почему молчишь?" — спрашивают взволнованные фолловеры.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Обычно покраснение лица связано с повышенной эмоциональностью, волнением, а также бывает во время приема острой пищи. Врачи рассказали о симптомах красного лица и как с этим явлением бороться.