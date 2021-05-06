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Брухунова призналась, что уже десять лет отвечает за стиль Петросяна

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова являются одной из самых обсуждаемых пар в российском шоу-бизнесе.

В последнее время поклонники звёздной четы стали обращать внимание на то, как изменился стиль Петросяна за последние несколько лет. Многие считают, что стильным внешним видом Евгений Ваганович обязан своей молодой супруге.

Подписчики Татьяны Брухуновой поинтересовались у неё, помогает ли она мужу в выборе одежды.

"Минувшие 10 лет — его внешний вид — моё творчество", — ответила супруга юмориста.

Пользователей шокировало это признание. С одной стороны, вполне логично, что помощница, роль которой долго играла Татьяна, помогала руководителю с выбором одежды. Однако с другой стороны, подписчики считают, что таким образом Брухунова намекнула на продолжительность их отношений.

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За что не любят молодую жену Петросяна? Татьяна Брухунова и Евгений Петросян.
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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