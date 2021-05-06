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Саунд-продюсер Моргенштерна прокомментировал исчезновение рэпера

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Близкий друг и соратник скандально известного певца Слава Марлоу ответил на слухи о том, что Моргентшерна забрали в армию сразу после концерта в Санкт-Петербурге. Пугающая тишина в Instagram-аккаунте шоумена заставляет поклонников рэпера тревожиться за него.

Саунд-продюсер Моргенштерна прокомментировал исчезновение рэпера

Издание Peopletalk. ru ранее опубликовала кадры, на которых молодой человек, похожий на Моргенштерна, оказался в рядах российской армии.

Парень, похожий на Алишера Валеева (это настоящее имя рэпера), сидел в кузове автомобиля в медицинской маске. Узнать Моргенштерна можно было по характерным татуировкам на лице.

Слава Марлоу решил успокоить интернет-аудиторию.

"То, что происходит с Алишером сейчас, — недоразумение. Дайте ему хотя бы выйти на связь", — написал саунд-продюсер в сторис Instagram.

Беспокойство поклонников вызывало то, что член Общественной палаты Дмитрий Носов обратился к главе Генпрокуратуры и Минобороны. Он требовал выяснить, на каких основаниях рэпер до сих пор не отдал долг Родине.

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МОРГЕНШТЕРН В АРМИИ | МОРГЕНШТЕРНА ЗАБРАЛИ В АРМИЮ
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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