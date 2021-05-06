Лев Лещенко осудил блогера Дину Саеву, поздравившую ветеранов за деньги

Блогер Дина Саева в интервью для YouTube-канала "Осторожно, Собчак!" призналась, что поздравила ветеранов Великой Отечественной войны за 200 тыс. рублей, назвав эту сумму "сущими копейками".

Данное заявление вызвало широкий резонанс, особенно среди артистов старшего поколения, которые считают недопустимым такое отношение к ветеранам.

Российский эстрадный певец Лев Лещенко осудил действия Дины Саевой, заявив, что "это ненормально".

"Это та тема, которая должна будоражить сердца и души, а не карманы", — заявил Лещенко в интервью порталу Teleprogramma. pro.

Певец рассказал, что все праздничные концерты на Красной площади всегда были благотворительными. Представители старшего поколения относятся к празднику 9 мая не так, как современные молодые люди. Мнение молодёжи по этому поводу нужно формировать в семье и школе, а не в Интернете, подчеркнул артист.

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