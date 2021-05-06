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Что известно о таинственном бойфренде балерины Волочковой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-прима Большого театра показывает возлюбленного "по частям" уже около года. Некоторые пытаются составить портрет скрытного мужчины, словно пазл из фрагментов, засвеченных в Instagram. Но у многих складывается впечатление, что Волочкова просто водит аудиторию за нос.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова не устаёт хвастаться перед подписчиками своей счастливой личной жизнью. Женщина отмечает, что она любима, окружена заботой и вниманием бойфренда.

Из фрагментарных упоминаний балерины известно, что мужчину зовут Олег, он занимается неким прибыльным бизнесом, романтичный и щедрый.

Такой идеальный портрет нарисовала Волочкова, желая убедить всех в своём женском счастье.

Из общей сказочной картины выбивается только момент расставания с любимым. В конце января этого года балерина заявила, что порвала отношения с бойфрендом, не объясняя, что стало причиной размолвки.

Примечательно, что заявление Волочковой о расставании совпало со скандальным разрывом Ольги Бузовой с Давидом Манукяном.

Волочкова вслед за Бузовой после празднования дня рождения (звёзды родились в один день — 20 января) объявила о расставании. Но так как мужчину Волочковой никто никогда не видел, интерес к этой новости был очень слаб.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова

Без особенных разъяснений Анастасия продолжила свою сказочную историю. Снова на горизонте всплыл некий Олег. В постах танцовщицы Олег стал приобретать более осязаемые формы. Волочкова то случайно засветит лицо мужчины в отражении стекла, то покажет его со спины, то за кадром зазвучит его голос...

В ответ на подозрения в том, что Олег — это миф, Волочкова очень удивляется. Балерина отмечает, что такая неотразимая женщина, как она, просто не может быть одна.

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Волочкова рассекретила любимого мужчину
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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