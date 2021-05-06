Что известно о таинственном бойфренде балерины Волочковой

Экс-прима Большого театра показывает возлюбленного "по частям" уже около года. Некоторые пытаются составить портрет скрытного мужчины, словно пазл из фрагментов, засвеченных в Instagram. Но у многих складывается впечатление, что Волочкова просто водит аудиторию за нос.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова не устаёт хвастаться перед подписчиками своей счастливой личной жизнью. Женщина отмечает, что она любима, окружена заботой и вниманием бойфренда.

Из фрагментарных упоминаний балерины известно, что мужчину зовут Олег, он занимается неким прибыльным бизнесом, романтичный и щедрый.

Такой идеальный портрет нарисовала Волочкова, желая убедить всех в своём женском счастье.

Из общей сказочной картины выбивается только момент расставания с любимым. В конце января этого года балерина заявила, что порвала отношения с бойфрендом, не объясняя, что стало причиной размолвки.

Примечательно, что заявление Волочковой о расставании совпало со скандальным разрывом Ольги Бузовой с Давидом Манукяном.

Волочкова вслед за Бузовой после празднования дня рождения (звёзды родились в один день — 20 января) объявила о расставании. Но так как мужчину Волочковой никто никогда не видел, интерес к этой новости был очень слаб.

Анастасия Волочкова

Без особенных разъяснений Анастасия продолжила свою сказочную историю. Снова на горизонте всплыл некий Олег. В постах танцовщицы Олег стал приобретать более осязаемые формы. Волочкова то случайно засветит лицо мужчины в отражении стекла, то покажет его со спины, то за кадром зазвучит его голос...

В ответ на подозрения в том, что Олег — это миф, Волочкова очень удивляется. Балерина отмечает, что такая неотразимая женщина, как она, просто не может быть одна.

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