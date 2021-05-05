Холодок по спине: Блёданс рассказала, что провела ночь на кладбище

Актриса и телеведущая поделилась мыслями, навеянными пребыванием у разрытой могилы.

Эвелина Блёданс

Эвелина Блёданс опубликовала в Instagram кадры со съёмочной площадки. Местом съёмок фильма стало кладбище.

Актёрам пришлось всю ночь снимать ужасающий антураж погоста, погружённого во мрак.

"Как вы думаете, где я провела эту ночь? Блёданс провела ночь с Куценко на кладбище. Оооо, да!

Ещё и с Кузьмой Сапрыкиным и с Сергеем Сенцовым, под проливным дождем, играя лето в 0 градусов у разрытой могилы", — написала Эвелина под видео.

Эвелина Блёданс и Гоша Куценко

Такой необычный съёмочный процесс Блёданс назвала "побочным эффектом" актёрской профессии.

"Я, конечно, не первый раз снимаюсь на кладбище, но у меня всегда холодок по спине пробегает. Я почему-то там даже днем в напряжении", — отметила артистка.

Эвелина сняла фрагмент подготовки к очередному дублю.

"Кто там ходит среди могил? Уйдите из кадра!" — слышится командный голос за кадром. "Это мертвецы", — дрожащим голосом поясняет Блёданс.

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