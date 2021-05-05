Актриса и телеведущая поделилась мыслями, навеянными пребыванием у разрытой могилы.
Эвелина Блёданс опубликовала в Instagram кадры со съёмочной площадки. Местом съёмок фильма стало кладбище.
Актёрам пришлось всю ночь снимать ужасающий антураж погоста, погружённого во мрак.
"Как вы думаете, где я провела эту ночь? Блёданс провела ночь с Куценко на кладбище. Оооо, да!
Ещё и с Кузьмой Сапрыкиным и с Сергеем Сенцовым, под проливным дождем, играя лето в 0 градусов у разрытой могилы", — написала Эвелина под видео.
Такой необычный съёмочный процесс Блёданс назвала "побочным эффектом" актёрской профессии.
"Я, конечно, не первый раз снимаюсь на кладбище, но у меня всегда холодок по спине пробегает. Я почему-то там даже днем в напряжении", — отметила артистка.
Эвелина сняла фрагмент подготовки к очередному дублю.
"Кто там ходит среди могил? Уйдите из кадра!" — слышится командный голос за кадром.
"Это мертвецы", — дрожащим голосом поясняет Блёданс.
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