90-летний Иван Краско собирается жениться в пятый раз

Совсем недавно 90-летний актёр Иван Краско говорил, что больше не собирается связывать себя узами брака.

Однако ситуация изменилась. Иван Иванович закрутил роман с актрисой Натальей Смыковой, которая уже заявила о своей готовности стать его женой, сообщает "Собеседник”. Для Краско это будет уже пятый брак.

Смыкова рассказала, что с Иваном Краско они познакомились в театре, куда она приходила на его выступления.

Наталья Смыкова очень обеспеченная женщина, и может забрать любимого мужчину к себе домой.

Она уверяет, что ей не нужны деньги и недвижимость актёра, которую делят всю его жизнь.

Всё, что ей нужно для счастья, это любимый мужчина рядом и пироги, которые она будет печь для него.

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