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Галкин показал, как они с сыном Гарри колесят по деревне Грязь

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Супруг Примадонны показал сельский пейзаж с потрескавшимся асфальтом. Разбитую дорогу юморист с сыном Гарри приспособили для велопрогулки.

Максим Галкин
Максим Галкин

Максим Галкин с сыном выехали на велосипедах за пределы территории своего величественного замка.

Гарри в велосипедном шлеме обогнал отца, с воодушевлением мчась по узкой просёлочной дороге.

— Пап, там КАМАЗ! — кричит мальчик отцу.

— Там не только КАМАЗ, там машина едет, аккуратно! — предупреждает сына супруг Аллы Пугачёвой.

Мальчик, судя по всему, в восторге от опьяняющего весеннего воздуха и скорости, которую он развивает на велосипеде.

Гарри Галкин
Гарри Галкин

Гарри долго объясняет отцу маршрут их передвижения в ответ на вопрос Максима, куда они едут.

— План принят! — с покорностью отвечает пародист.

В отличие от отца и брата, Лиза Галкина выбрала для себя гораздо более тихое развлечение. Девочка занялась гольфом, успешно загоняя шары в лунки.

Ранее Правда.ру писала, что жители деревни Грязь недовольны соседством Пугачёвой и Галкина.

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ДЕРЕВНЯ ГРЯЗЬ.
Автор: Елена Былкина
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