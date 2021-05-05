Супруг Примадонны показал сельский пейзаж с потрескавшимся асфальтом. Разбитую дорогу юморист с сыном Гарри приспособили для велопрогулки.
Максим Галкин с сыном выехали на велосипедах за пределы территории своего величественного замка.
Гарри в велосипедном шлеме обогнал отца, с воодушевлением мчась по узкой просёлочной дороге.
— Пап, там КАМАЗ! — кричит мальчик отцу.
— Там не только КАМАЗ, там машина едет, аккуратно! — предупреждает сына супруг Аллы Пугачёвой.
Мальчик, судя по всему, в восторге от опьяняющего весеннего воздуха и скорости, которую он развивает на велосипеде.
Гарри долго объясняет отцу маршрут их передвижения в ответ на вопрос Максима, куда они едут.
— План принят! — с покорностью отвечает пародист.
В отличие от отца и брата, Лиза Галкина выбрала для себя гораздо более тихое развлечение. Девочка занялась гольфом, успешно загоняя шары в лунки.
Ранее Правда.ру писала, что жители деревни Грязь недовольны соседством Пугачёвой и Галкина.
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