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Долина с внучкой оставили на могиле Началовой трогательный подарок

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка РФ опубликовала в Instagram снимок, который заставил её подписчиков прослезиться.

Лариса Долина
Лариса Долина

Лариса Долина дружила с Юлией Началовой. Особенно была дружна с ныне покойной певицей дочь Ларисы Александровны — Ангелина.

Народная артистка даже стала крёстной мамой единственной наследницы Началовой — девочки по имени Вера.

65-летняя исполнительница не раз признавалась, что кончина Юлии стала для неё непростым испытанием. Певица отмечает, что боль утраты ещё её не оставила.

Лариса Александровна посетила могилу Юлии Началовой в сопровождении дочки и внучки по имени Саша. Девочка оставила на могиле певицы пластилиновую улитку, которую ребёнок назвал Ветрянка.

Лариса Долина
Лариса Долина

"Улитка Ветрянка (не спрашивайте) осталась там по собственному желанию. Скучаем только сильнее. И не думайте даже писать "зачем выкладывать" или "надоели", коли так, пройдите молча, так как я знаю, что мы все делаем так, как хотела бы кися", — подписала фотограию, на которой они с внучкой обняли на фоне памятной плиты на месте погребения певицы, которую российский зритель помнит и любит ещё со времён "Утренней звезды".

Подписчики артистки разделили печаль Долиной.

"Лариса, Светлая память очень Светлому человечку-Юлечке", — писали фолловеры.

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Автор: Елена Былкина
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