Долина с внучкой оставили на могиле Началовой трогательный подарок

Народная артистка РФ опубликовала в Instagram снимок, который заставил её подписчиков прослезиться.

Лариса Долина

Лариса Долина дружила с Юлией Началовой. Особенно была дружна с ныне покойной певицей дочь Ларисы Александровны — Ангелина.

Народная артистка даже стала крёстной мамой единственной наследницы Началовой — девочки по имени Вера.

65-летняя исполнительница не раз признавалась, что кончина Юлии стала для неё непростым испытанием. Певица отмечает, что боль утраты ещё её не оставила.

Лариса Александровна посетила могилу Юлии Началовой в сопровождении дочки и внучки по имени Саша. Девочка оставила на могиле певицы пластилиновую улитку, которую ребёнок назвал Ветрянка.

Лариса Долина

"Улитка Ветрянка (не спрашивайте) осталась там по собственному желанию. Скучаем только сильнее. И не думайте даже писать "зачем выкладывать" или "надоели", коли так, пройдите молча, так как я знаю, что мы все делаем так, как хотела бы кися", — подписала фотограию, на которой они с внучкой обняли на фоне памятной плиты на месте погребения певицы, которую российский зритель помнит и любит ещё со времён "Утренней звезды".

Подписчики артистки разделили печаль Долиной.

"Лариса, Светлая память очень Светлому человечку-Юлечке", — писали фолловеры.

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