Ольге Бузовой сделали экстренную операцию

Как сообщает "СтарХит", Ольгу Бузову спешно доставили в одну из клиник столицы, где её экстренно прооперировали. Мать Бузовой отказалась отвечать на вопросы журналистов по поводу состояния дочери.

Подписчики телеведущей заметили, что Ольга, всегда активно общающаяся со своей интернет-аудиторией, почти двадцать часов никак не проявляла себя в Instagram.

Последний раз она опубликовала снимок с букетом сирени 23 часа назад.

"Любите ли Вы цветы, как люблю их я? Если да, то какие ваши любимые?" — интересовалась Ольга у подписчиков.

После этого телеведущая вложила в сторис Instagram видео, на котором она позирует в каком-то помещении с красным освещением.

Ничто не предвещало неприятностей. Молчание на странице Ольги воспринимается поклонниками представительницы селебрити как пугающее обстоятельство.

Ранее Правда.ру сообщала, что в больницу попала Регина Тодоренко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.