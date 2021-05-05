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Ольге Бузовой сделали экстренную операцию

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Как сообщает "СтарХит", Ольгу Бузову спешно доставили в одну из клиник столицы, где её экстренно прооперировали. Мать Бузовой отказалась отвечать на вопросы журналистов по поводу состояния дочери.

Ольге Бузовой сделали экстренную операцию

Подписчики телеведущей заметили, что Ольга, всегда активно общающаяся со своей интернет-аудиторией, почти двадцать часов никак не проявляла себя в Instagram.

Последний раз она опубликовала снимок с букетом сирени 23 часа назад.

"Любите ли Вы цветы, как люблю их я? Если да, то какие ваши любимые?" — интересовалась Ольга у подписчиков.

После этого телеведущая вложила в сторис Instagram видео, на котором она позирует в каком-то помещении с красным освещением.

Ничто не предвещало неприятностей. Молчание на странице Ольги воспринимается поклонниками представительницы селебрити как пугающее обстоятельство.

Ранее Правда.ру сообщала, что в больницу попала Регина Тодоренко.

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Бузову доставили в больницу и экстренно прооперировали
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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