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Глюкоза рассказала, как в детстве ограбила ветеринарную аптеку

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российская поп-певица Глюкоза призналась, что в детстве была далеко не самым послушным ребёнком и даже не раз нарушала закон.

По словам артистки, в детстве она часто что-то вытворяла. Из-за хулиганских выходок, её даже поставили на учёт в детскую комнату милиции.

Однажды Глюкоза и её приятели позвонили в полицию и сказали, что их школа заминирована. Компанию быстро поймали.

Также исполнительница поведала о том, как однажды с друзьями ограбила ветеринарную аптеку. Правда, она не могла объяснить, зачем они это сделали, ведь ни у кого из них не было домашних питомцев.

Певицу и приятелей оперативно задержали. Украденные банки, бутылки и корма для животных им пришлось вернуть.

Повзрослев, Глюкоза перестала совершать подобные поступки, но и сейчас ей не чужд экстрим.

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Глюкоза в детстве, в юности и сейчас
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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