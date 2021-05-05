Глюкоза рассказала, как в детстве ограбила ветеринарную аптеку

Российская поп-певица Глюкоза призналась, что в детстве была далеко не самым послушным ребёнком и даже не раз нарушала закон.

По словам артистки, в детстве она часто что-то вытворяла. Из-за хулиганских выходок, её даже поставили на учёт в детскую комнату милиции.

Однажды Глюкоза и её приятели позвонили в полицию и сказали, что их школа заминирована. Компанию быстро поймали.

Также исполнительница поведала о том, как однажды с друзьями ограбила ветеринарную аптеку. Правда, она не могла объяснить, зачем они это сделали, ведь ни у кого из них не было домашних питомцев.

Певицу и приятелей оперативно задержали. Украденные банки, бутылки и корма для животных им пришлось вернуть.

Повзрослев, Глюкоза перестала совершать подобные поступки, но и сейчас ей не чужд экстрим.

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