Киркорову подарили на день рождения чемодан за 1 млн рублей

Филипп Киркоров отметил 30 апреля свой 54-й день рождения. Певец решил поделиться со своими поклонниками распаковкой подарков, которыми его буквально завалили друзья и коллеги.

На своей странице в Instagram артист опубликовал видео, в котором он показывает свои презенты.

При входе в дом на ступенях расставлены вазы с цветами, в доме огромное количество шаров.

Киркорова привёл в восторг подарок телеведущей и предпринимателя Алисы Лобановой. Она подарила ему чемоданчик фирмы Louis Vuitton, стоимость которого составляет 1 млн рублей. Певец отметил, что таких чемоданов всего несколько штук во всём мире.

Свой день рождения артист отметил в кругу семьи.

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