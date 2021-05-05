35-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о том, что в школе ей пришлось пережить непростой период. В ходе бизнес-конференции в Сочи звезда призналась, что в те годы она подвергалась травле со стороны одноклассников.
Однажды одна из девочек, с которой Ольга не стала дружить, решила ей отомстить. Она подговорила других детей "дружить против" Бузовой. Однажды будущей телеведущей испортили волосы, намазав их гудроном, а затем нарисовали на лбу крест.
Ольга говорит, что всегда имела своё мнение и стремилась его отстаивать, однако не всем нравилась такая позиция.
Рядом с будущей звездой всегда были люди, которых она раздражала. Даже педагоги и директор школы иногда срывали на ней свой негатив.
Но со временем Ольга стала спокойнее. Сейчас у звезды не вызывают никаких эмоции гневные комментарии хейтеров в социальных сетях.
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