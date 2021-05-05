Ирина Салтыкова рассказала о тяжёлом разводе с первым мужем

Сегодня звезда 90-ых Ирина Салтыкова отмечает 55-летний юбилей.

В жизни Ирины, помимо оглушительной популярности, было немало личных трагедий. Одной из них стал её тяжёлый развод с музыкантом Виктором Салтыковым.

До официального развода супруги не раз расходились, но потом снова восстанавливали отношения.

По словам Ирины, ей приходилось терпеть пьяные выходки и даже рукоприкладство мужа. Когда Салтыков объявил о беременности своей любовницы, Ирина решила окончательно расстаться с ним.

Беда не приходит одна

Разбираться с любовными страстями супруга Ирине Салтыковой было некогда. За полтора месяца до развода скончался её отец. Из-за пережитых стрессов у Ирины развилось онкологическое заболевание.

Всё внимание Салтыкова переключила на себя и дочь Алису.

Однако, если бы не развод, страна могла бы и не узнать популярную певицу. Первая песня Ирины Салтыковой "Серые глаза" была записана в 1995 году. Как раз в этом году она развелась с мужем, сообщает StarHit.

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