Сегодня звезда 90-ых Ирина Салтыкова отмечает 55-летний юбилей.
В жизни Ирины, помимо оглушительной популярности, было немало личных трагедий. Одной из них стал её тяжёлый развод с музыкантом Виктором Салтыковым.
До официального развода супруги не раз расходились, но потом снова восстанавливали отношения.
По словам Ирины, ей приходилось терпеть пьяные выходки и даже рукоприкладство мужа. Когда Салтыков объявил о беременности своей любовницы, Ирина решила окончательно расстаться с ним.
Разбираться с любовными страстями супруга Ирине Салтыковой было некогда. За полтора месяца до развода скончался её отец. Из-за пережитых стрессов у Ирины развилось онкологическое заболевание.
Всё внимание Салтыкова переключила на себя и дочь Алису.
Однако, если бы не развод, страна могла бы и не узнать популярную певицу. Первая песня Ирины Салтыковой "Серые глаза" была записана в 1995 году. Как раз в этом году она развелась с мужем, сообщает StarHit.
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