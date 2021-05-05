Звезда сериала "Домашний арест" и "Одноклассницы" поделилась с подписчиками интересной новостью.
Одна из самых обворожительных актрис российского кино объяснила, что теперь работает с Константином Богомоловым.
Яна Кошкина решила принять участие в театральной постановке супруга Ксении Собчак. Актриса собирается блеснуть на сцене в спектакле, созданном на основе классического материала в интерпретации режиссёра.
Об этом Яна рассказала в своём Instagram-аккаунте.
"Мои дорогие, настало время поделиться с вами важной новостью! Уже завтра состоится мой дебютный выход на сцену в спектакле "Бесы Достоевского", в постановке Константина Юрьевича Богомолова", — написала Кошкина.
Константин Богомолов отличается своеобразным взглядом на классические произведения русской и мировой литературы. Его провокативные творческие ходы иногда эпатируют публику, создавая вокруг спектакля ореол скандальности.
Поклонники смогут увидеть Яну пятого мая в московском "Театре на Малой Бронной".
На одной сцене с Яной будут задействованы Никита Ефремов, Владислав Долженков, Александра Ребенок и другие актёры.
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