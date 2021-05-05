Регина Тодоренко попала на больничную койку

Отгремели разоблачения на шоу "Маска", где Тодоренко была членом жюри. Как только шоу подошло к концу, здоровье подвело телеведущую.

Регина Тодоренко

Участие в популярном проекте, похоже, негативно отразилось на организме Регины Тодоренко. Супруга Влада Топалова очень эмоционально реагировала на всё, что происходит на сцене. Девушка с огромным азартом пыталась разгадать, кто скрывается за костюмами забавных персонажей.

Закончилось напряжённая работа для Регины на больничной койке. О своей неприятности Тодоренко рассказала подписчикам в Instagram. Ведущая разместила в своём микроблоге фото из больницы.

Регина Тодоренко

"Не поверите, где я сегодня сплю… В больнице", — призналась звезда ТВ, снимая селфи в медучреждении.

Развлекает себя Регина в больнице чтением, согревая руки напитком в термокружке.

"Все будет хорошо!!!" — оптимистично заверила Тодоренко.

До этого знаменитость публиковала фото из автомобиля. На снимке Регина выглядела очень уставшей и изнурённой.

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