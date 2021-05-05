Каким бы сын Никаса Сафронова до того, как набрал вес — фото

Лука Затравкин — непосредственный молодой человек, который периодически радует публику своими оригинальными заявлениями. Подписчики пианиста были поражены, насколько красив был Лука до того, как существенно поправился.

Лука Затравкин

Публика привыкла видеть наследника Никаса Сафронова огромным. 30-летний пианист весит почти 250 килограммов. Однако молодой человек не всегда страдал от лишнего веса.

Когда-то творческий парень был стройным и очаровательным. С архивных снимков на нас смотрит симпатичный юноша с копной пшеничных волос.

Лука Затравкин

Что-то пошло не по плану, потому что Лука превратился в тучного мужчину необъятных размеров.

Затравкин не теряет надежды на то, что ему удастся избавиться от лишних килограммов.

Молодой человек публикует в своём Instagram схемы тренировок и даже пытается повторить шпагат Анастасии Волочковой.

Парень признаётся, что не равнодушен к Ольге Бузовой и готов стать биологическим отцом её ребёнка.

Лука Затравкин

Подписчики, увидев снимок стройного Луки, воодушевились и стали подбадривать молодого человека, желая ему позитивных перемен.

"Вы все снова сможете, если захотите! Вы красивый, добрый и талантливый!"; "Что произошло с этим юношей? Неужели вы настолько разочаровались в жизни, что готовы с лёгкостью наплевать на собственное здоровье. Вы безумно добрый и душевный человек, но вы же себя губите", — комментируют снимок фолловеры.

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