Малахов впервые прокомментировал работу Борисова в "Пусть говорят"

Телеведущий нашёл поводы похвалить коллегу, который заменил его на популярном ток-шоу.

Андрей Малахов и Дмитрий Борисов

Вместо Андрея Малахова программу "Пусть говорят" четыре года назад стал вести молодой телеведущий Дмитрий Борисов.

Малахов долгое время никак не комментировал работу своего преемника. Теперь же маститый ведущий дал оценку стараниям своего молодого коллеги.

"Дмитрий очень сильный информационщик. Но он как солдат: ему сказали делать — и вот он делает", — цитирует Малахова "Комсомольская правда".

Андрей Николаевич отметил, что Борисов стал более уверенно себя чувствовать в роли ведущего.

Он даже сделал начинающему телеведущему комплимент.

"Да, он и раскрепостился, и стал лучше одеваться", — отметил звезда ТВ с 30-летним стажем.

Малахов объяснил, что темы, с которыми часто работает Борисов — ему не близки. По мнению Малахова, родной жанр Борисова — новости.

Малахов и Борисов ранее дружили, однако теперь телезвёзды стали конкурентами, так как ведут похожие шоу на двух разных телеканалах.

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