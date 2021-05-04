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Лариса Гузеева изобразила "Любительницу абсента"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая шоу "Давай поженимся!" превратилась в даму со знаменитой картины Пабло Пикассо.

Приколы Ларисы Гузеевой на программе Давай поженимся!

Лариса Гузеева опубликовала в своём Instagram-аккаунте коллаж из фото и полотна именитого французского художника испанского происхождения.

Фото Лариса Андреевна, вероятно, взяла из личного архива. На снимке артистка несколько моложе своих лет.

Актриса с поразительной точностью повторяет персонажа с картины Пикассо, написанной в 1901 году.

Лариса Гузеева
Лариса Гузеева

Гузеева облокотилась на стол, меланхолично уперев руку в подбородок. Поразительно точно передана колористика бесценного шедевра.

"Какая вы красивая. Ведь это не постановочное фото?" — поинтересовались фолловеры.

Телеведущая не отвечала на вопросы подписчиков, поспешив, однако, отметить, что она не питает страсть к крепкому алкогольному напитку с экстрактом горькой полыни.

"Я не любительница абсента", — объяснила Лариса Андреевна.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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