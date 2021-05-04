Елена Малышева рассказала о революционных достижениях в сфере интима

Ведущая программы "Жить здорово" объяснила, какой будет близость между мужчиной и женщиной в скором будущем.

В своём Instagram-аккаунте Елена Васильевна опубликовала пост, посвящённый технологическому развитию интимного общения полов.

"Секс — часть великой физиологии человека. Он не изменялся на протяжении тысячелетий. Но что будет с нами в ближайшие 10 лет? Как изменится близость? Невероятные прогнозы учёных и жизненный опыт тех, кто уже воспользовался достижениями цивилизации", — написала Малышева в своём микроблоге, дав ссылку на подробную статью, опубликованную на сайте медицинского центра Елены Малышевой.

В статье под названием "О дивный новый секс" приводятся несколько инноваций, которые призваны поменять традиционный взгляд на сексуальную близость.

В тексте прогнозируется, что заниматься любовью можно будет на расстоянии. Для этого влюблённым предложат костюмы сверхправдоподобной виртуальной реальности, которые смогут имитировать тактильные ощущения.

В статье, рекомендованной теледоктором, учёные утверждают, что к 2050 году люди будут влюбляться в роботов и общаться с ними, как с настоящими партнёрами. Для этого кукол сделают более натуральными, их научат реагировать на прикосновения и добавят интеллект.

При этом делаются предположения, что секс будет интересовать людей всё меньше.

"И дело тут не только в высоких технологиях. Уже сейчас каждое новое поколение в развитых странах занимается сексом всё меньше. По мнению учёных, виноваты в этом зависимость от гаджетов, хронический стресс и эпидемия депрессии", — утверждается в статье.

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