81-летняя советская и российская актриса Лариса Голубкина снова попала в больницу, сообщает ФАН.
По словам артистки, у неё "всё затянулось". Сначала актриса переболела коронавирусом, а потом сломала ногу. О том, что именно произошло сейчас, звезда советского кинематографа не сообщила.
Стоит напомнить, что в конце прошлого года Лариса Голубкина лежала в больнице с переломом бедра. Она получила травму во время репетиции в Театре Российской армии.
Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве.
Популярность ей принесли роли в фильмах:
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