81-летняя Лариса Голубкина снова попала в больницу

81-летняя советская и российская актриса Лариса Голубкина снова попала в больницу, сообщает ФАН.

По словам артистки, у неё "всё затянулось". Сначала актриса переболела коронавирусом, а потом сломала ногу. О том, что именно произошло сейчас, звезда советского кинематографа не сообщила.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года Лариса Голубкина лежала в больнице с переломом бедра. Она получила травму во время репетиции в Театре Российской армии.

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве.

Популярность ей принесли роли в фильмах:

"Гусарская баллада";

"Дайте жалобную книгу;

"Сказка о царе Салтане".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.