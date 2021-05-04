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81-летняя Лариса Голубкина снова попала в больницу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

81-летняя советская и российская актриса Лариса Голубкина снова попала в больницу, сообщает ФАН.

По словам артистки, у неё "всё затянулось". Сначала актриса переболела коронавирусом, а потом сломала ногу. О том, что именно произошло сейчас, звезда советского кинематографа не сообщила.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года Лариса Голубкина лежала в больнице с переломом бедра. Она получила травму во время репетиции в Театре Российской армии.

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве.

Популярность ей принесли роли в фильмах:

  • "Гусарская баллада";
  • "Дайте жалобную книгу;
  • "Сказка о царе Салтане".

 

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Лариса Голубкина вновь попала в больницу
Автор: Снежана Шахова
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