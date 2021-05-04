Прилучный пережил сердечный приступ на фоне конфликта с Муцениеце

Звезда "Мажора" вспомнил тяжёлый период своей жизни, когда их брак с Агатой Муцениеце трещал по швам. Семейные неурядицы наряду с большими профессиональными нагрузками едва не стоили артисту жизни.

Прилучный долгое время предпочитал обходить стороной тему своих отношений с экс-супругой.

В то время как Агата давала многочисленные интервью, Павел упорно хранил молчание, однако недавно всё же коснулся острой темы, которая по прежнему волнует поклонников звёздной пары.

Артист объяснил, что постоянный стресс негативно отразился на его здоровье.

"Мы находились в состоянии распада… Я много снимался и заболел, какая-то проблема с легкими была, работал с температурой. Ночные-дневные смены, я постоянно за рулем, все сам. Как-то выезжаю на трассу и вдруг понимаю, что левую сторону пробило током и отключило полностью. Я кое-как на обочину срулил. У меня дрожь, смотрю в зеркало и вижу синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую. Врачи приехали, быстренько все сделали. Сердце немножко подустало. А у меня кредиты, ипотеки и все остальное", — рассказал Прилучный в беседе с журналистом Вадимом Верником.

Чтобы минимизировать риск повторения приступа, Павел отказался от участия в некоторых проектах, дал себе отдохнуть, сумел наладить цивилизованные отношения с экс-супругой и детьми.

Справиться с негативом артисту помогла его новоая любовь — Мирослава Карпович.

"У нас очень хорошие отношения. Мы оба с опытом: я взрослый, она взрослая. Это чистейшей души человек, который знает, как себя вести с детками, и мои ее обожают, они с ней занимаются, — потрясающая девчонка", — отметил Прилучный.

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