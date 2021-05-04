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Из-за пандемии COVID-19 Филипп Киркоров потерял 160 млн рублей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Пандемия коронавируса серьёзно ударила по доходам звёзд российского шоу-бизнеса. Из-за введённых ограничений артисты были лишены возможности проводить концерты, поэтому остались без заработка.

"Ковидный" год ударил и по доходам короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.

За 2019 год, до локдауна, фирма поп-певца заработала 85 млн, а по итогам прошлого года компания принесла убыток в 12 млн рублей. В общей сложности певец недополучил 97 млн рублей.

Потери фирмы "Филипп Киркоров Корпорейшн" за 2020 год составили 61 млн рублей.

Таким образом, из-за пандемии коронавируса, артист потерял 160 млн рублей, сообщает "КП".

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Автор: Снежана Шахова
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