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В скандальных заявлениях Елены Прокловой нашли странные противоречия

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Пользователи соцсетей продолжают скрупулёзный анализ откровений заслуженной артистки РСФСР, отыскивая в словах Прокловой намёки на тех людей, которые могли приставать к артистке, когда ей было 12 и 15 лет.

"Секрет на миллион": страшная тайна Елены Прокловой

Резонансный рассказ Елены Прокловой в передаче "Секрет на миллион" пробудил в людях настоящий исследовательский азарт. Они включают свои детективные навыки, чтобы понять, кого имела в виду артистка, рассказывая о харассменте со стороны взрослых кинодеятелей.

67-летняя актриса не стала называть имён своих обидчиков, однако многие единодушно решили, что Елена Игоревна подразумевает Олега Табакова, с которым она снималась в картине "Гори, гори, моя звезда".

То, что Проклова бросила тень на любимого в народе артиста, ей не простили. Против женщины началась настоящая травля.

Многих заинтересовала личность и другого человека, который, по словам актрисы, поджидал её в тёмных коридорах с нечистыми намерениями. Она отметила, что это был второй кинорежиссёр фильма, в котором она снималась в 12-летнем возрасте.

Елена Проклова
Елена Проклова в фильме "Снежная королева"

Дотошные граждане сопоставили время, место и год съёмок и пришли к выводу, что вторым режиссером на картине "Звонят, откройте дверь", был её дед — Виктор Тимофеевич Проклов.

"Ну это совсем ни в какие ворота", — комментировали информацию в Сети.

Затем выяснилось, что в Мукачёво снималось другое кино — "Снежная королева". Сцена, где на маленькую Герду в исполнении юной Прокловой напали разбойники, снималась в Карпатах.

Вторым режиссером на этой картине была женщина. Это обстоятельство окончательно сбило с толку "интернет-сыщиков".

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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