Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Британский биолог заявил о сходстве инопланетян и людей
ВШЭ предупредила о "взрывоопасном" выпадении среднего класса в бедность
Бродягам Швейцарии предложили деньги и бесплатные билеты из страны
Мнение биографа: королевская семья может отказаться от Гарри и Меган
Австрия наготове: переговоры по "Спутнику V" завершились успешно
ОК: виртуальные открытки к 9 мая предпочитает половина респондентов
Белоруссия: доверенные лица Тихановской получили по шесть лет
Турецкий отель закрылся после вечеринки украинцев
Врачи объяснили, чем грозит ношение обуви на высоком каблуке

Самбурская пожелала другу, не вернувшему ей долг, остаться без зубов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Универа" рассказала историю коварства близкого друга, который сделал себе голливудскую улыбку за её счёт.

Самбурская пожелала другу, не вернувшему ей долг, остаться без зубов

Настасья Самбурская рассказала подписчикам историю о обманутом доверии и дорогостоящих винирах.

Звезда популярного молодёжного ситкома и певица, пробующая себя в жанре шансон, поведала печальную историю о том, как она в одночасье осталась без денег, друга и личного помощника.

Она вспомнила, что исполнила мечту друга и оплатила ему дорогостоящие услуги стоматолога. В качестве благодарности друг обещал ей отплатить тем, что будет работать у неё помощником.

По словам Самбурской, приятель отплатил ей лишь чёрной неблагодарностью.

"Не прошло и полгода, как энтузиазм его в работе стал стремительно снижаться: он занимался своим бизнесом, моим делам уделял меньше внимания, многое забывал, упускал. Ездил на такси за мой счет, а не на метро. То есть всё у него было замечательно. Полный рот красивых зубов и задница в тепле, сидевшая на двух стульях одновременно", — рассказала актриса в своём Instagram-аккаунте.

Беспринципный друг, по словам актрисы исчез, объяснив ей, что уже отработал всё сполна.

"Нехилая такая зарплата вышла: за нее я могла нанять четырёх помощников в месяц. Вот такая недешёвая проверка дружбы. Деньги немаленькие, но я знаю — рано или поздно они ко мне придут. А вот зубы, вставленные на деньги, полученные таким способом, скорей всего не приживутся. За всё в этом мире приходится платить", — назидательно отметила артистка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Настасья Самбурская - Кавёр.live - Ламбада, Ищу Тебя, Ветер с моря дул
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Британский биолог заявил о сходстве инопланетян и людей
Жена Петросяна опровергла "самую большую глупость" о своей семье
ВШЭ предупредила о "взрывоопасном" выпадении среднего класса в бедность
Бродягам Швейцарии предложили деньги и бесплатные билеты из страны
"Сразу война": чем грозит Украине вступление в НАТО
Бузова подарила Киркорову на день рождения подарок со смыслом
Мнение биографа: королевская семья может отказаться от Гарри и Меган
Австрия наготове: переговоры по "Спутнику V" завершились успешно
ОК: виртуальные открытки к 9 мая предпочитает половина респондентов
Белоруссия: доверенные лица Тихановской получили по шесть лет
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Измени себя: приседания вместо бега
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Здоровье
При бурсите нельзя долго стоять на одном месте и носить тяжелые вещи
Здоровье
Себорейный кератоз могут спровоцировать солнце, гормональные изменения и другие факторы
Любовь Степушова Потявкаем вместе: Польша собрала "шакалов Шерхана" Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Восточная Европа
Президент Польши оскорбил Россию во время выступления на Сейме
Профилактика
Наши легкие – это печка и лекарство в одном флаконе
Украинский политик: "Мы доиграемся с водной блокадой Крыма"
Новости Украины
Украинский политик: "Мы доиграемся с водной блокадой Крыма"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников