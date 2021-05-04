Самбурская пожелала другу, не вернувшему ей долг, остаться без зубов

Звезда "Универа" рассказала историю коварства близкого друга, который сделал себе голливудскую улыбку за её счёт.

Настасья Самбурская рассказала подписчикам историю о обманутом доверии и дорогостоящих винирах.

Звезда популярного молодёжного ситкома и певица, пробующая себя в жанре шансон, поведала печальную историю о том, как она в одночасье осталась без денег, друга и личного помощника.

Она вспомнила, что исполнила мечту друга и оплатила ему дорогостоящие услуги стоматолога. В качестве благодарности друг обещал ей отплатить тем, что будет работать у неё помощником.

По словам Самбурской, приятель отплатил ей лишь чёрной неблагодарностью.

"Не прошло и полгода, как энтузиазм его в работе стал стремительно снижаться: он занимался своим бизнесом, моим делам уделял меньше внимания, многое забывал, упускал. Ездил на такси за мой счет, а не на метро. То есть всё у него было замечательно. Полный рот красивых зубов и задница в тепле, сидевшая на двух стульях одновременно", — рассказала актриса в своём Instagram-аккаунте.

Беспринципный друг, по словам актрисы исчез, объяснив ей, что уже отработал всё сполна.

"Нехилая такая зарплата вышла: за нее я могла нанять четырёх помощников в месяц. Вот такая недешёвая проверка дружбы. Деньги немаленькие, но я знаю — рано или поздно они ко мне придут. А вот зубы, вставленные на деньги, полученные таким способом, скорей всего не приживутся. За всё в этом мире приходится платить", — назидательно отметила артистка.

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