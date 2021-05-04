Жена Петросяна опровергла "самую большую глупость" о своей семье

Татьяна Брухунова ответила на вопросы фолловеров в Instagram.

Жена юмориста устроила для своих подписчиков вечер вопросов и ответов. Татьяна с умом ведёт свой аккаунт, умея привлечь к себе интерес интернет-аудитории.

Благодаря одному из вопросов публики у Брухуновой появился повод опровергнуть ложную информацию о своих родителях. Татьяну возмутило то, что о её кровной семье сочиняют небылицы.

"Я родилась и жила в полной семье до мая 2013 года, когда умер папа. Моя семья не была богатой. Обычная, рабочая, но никто никогда не нуждался. У меня были и есть бабушки, дедушки, тёти, дяди, двоюродные сёстры. Семья у нас совсем не маленькая!" — рассказала 32-летняя женщина, назвав выдумку о нищей семье "самой большой глупостью".

Кроме того, Татьяна рассказала, какое было первое слово её сына — Вагана Евгеньевича Петросяна.

"Мама", — сообщила супруга народного артиста РСФСР.

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