Бузова подарила Киркорову на день рождения подарок со смыслом

Король российской эстрады без лишних слов понял намёк Бузовой, отметив, что у них есть своя история, объясняющая смысл необычного презента.

Филипп Киркоров 30 апреля отметил свой 54-й день рождения. Ольга Бузова стала одной из желанных гостей грандиозного праздника Филиппа Бедросовича, организованного в Soho Country Club.

Звезда "Дома-2" объяснила, что придумать достойный подарок для своего именитого друга ей было непросто. Она отметила, что у Филиппа для счастья есть всё.

Ольга подчеркнула значение не только материальных благ, окружающих народного артиста РФ. Бузова также отметила, что у Филиппа есть верные друзья, поклонники и главное — его дети.

Ведущая взяла певца за руки и проникновенно призналась, что боготворит артиста. В руках у Ольги оказался брендированный пакет Louis Vuitton. Звезда телестройки объяснила, что подарок создан специально для них двоих.

"Это обручальные кольца? Ты купила нам обручальные кольца?!" — говорил исполнитель, с нетерпением распаковывая подарок.

Певец не угадал. Бузова подарила ему два тонких браслета с маленькими замочками. Представители селебрити обещали не снимать браслетики в знак их особого взаимного расположения.

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