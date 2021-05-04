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Манижа объяснила, как песня Russian Woman связана с Пугачёвой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Манижа, которая будет представлять Россию на Евровидении-2021, рассказала о своём отношении к королеве российской эстрады Алле Пугачевой.

Примадонне пришлась по душе композиция Манижи Russian Woman, что, по словам певицы, стало для неё огромной честью. Она заявила, что восхищается талантом Пугачёвой.

"И моя песня Russian Woman во многом и о таких женщинах, как Алла Пугачёва. Очень приятно, что она эту композицию оценила и пожелала мне именно то, что я бы хотела от неё услышать. И для меня это огромная мотивация", — рассказала Манижа в интервью Teleprogramma. pro.

Напомним, что в этом году Евровидение будет проходить в Роттердаме с 18 по 22 мая.

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Manizha - Russian Woman - Russia 🇷🇺 - Official Video - Eurovision 2021
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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