Дочь Михаила Ефремова попросила за интервью об отце 10 млн

Актёр Михаил Ефремов находится в тюрьме за смертельное ДТП. Его дочь Анна-Мария первое время очень волновалась за отца и родных погибшего курьера Сергея Захарова.

Но спустя какое-то время девушка отстранилась от этой проблемы и почувствовала облегчение.

Если представители СМИ начнут приставать к ней с расспросами об отце, то Анна-Мария намерена действовать изощрённо. Она пообещала "скользко" прокомментировать ситуацию с её папой, если ей дадут "10 лямов".

Анна-Мария Ефремова

Анна-Мария является дочерью Михаила Ефремова и Ксении Качалиной, которая в настоящее время злоупотребляет алкоголем. С раннего возраста девочка находилась под давлением родителей, гувернантки и социума.

Её заставляли носить платья и ругали, когда она пыталась надеть мужскую одежду. Окружающие часто называли дочь Ефремова "гендерно-нейтральным нечто". Первое время Анна-Мария пыталась всем угождать и быть похожей на других.

На сейчас она больше не хочет быть "нормальной". Дочь актёра сообщила, что, когда ей исполнится 25 лет, она совершит трансгендерный переход.

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