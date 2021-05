Отец 39-летней Бритни Спирс заявил, что его дочь страдает слабоумием

В 2008 году Бритни Спирс признана временно недееспособной, а её 68-летний отец Джейми Спирс стал опекуном звезды.

Недавно он заявил, что его дочь не может распоряжаться своей жизнью самостоятельно, так как страдает деменцией.

Подробнее о диагнозе певицы будет рассказано в документальном фильме "The Battle for Britney: Fans, Cash And A Conservatorship", премьера которого состоится 5 мая. По словам автора фильма, журналиста Мобина Ажара, в фильме будут представлены документы, подтверждающие диагноз певицы.

Ажар считает, что информация о деменции Бритни выглядит странно. Данным заболеванием страдают лишь 5% американцев в возрасте до 65 лет.

Когда у Джейми Спирс начались проблемы со здоровьем, часть своих полномочий по опекунству дочери он передал помощнице Джоди Монтгомери и стал отвечать за финансовые дела Бритни. С недавних пор и эту обязанность ему приходится делить с фондом Bessemer Trust Co.

В июне Бритни Спирс планирует лично обратиться в суд, чтобы добиться отстранения отца от опекунства. Однако она согласна с тем, чтобы её опекуном был Монтгомери.

