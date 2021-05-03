57-летняя Лолита обнаружила у себя симптомы болезни Альцгеймера

Певица Лолита считает, что может заболеть болезнью Альцгеймера. Об этом она рассказала на канале "Пятница" в "ДНК-шоу".

"По каким-то вещам, которые транслировала своим собеседникам, понимаю, что у меня есть риск заполучить болезнь Альцгеймера. Меня это сподвигло больше читать вслух, языки пока не начала учить, но начала больше себя нагружать", — признаётся артистка.

Лолита начала играть в театре, чтобы запоминать больше информации, хотя ей это и не просто. Артистка считает, что развитие болезни может предупредить, если прикладывать усилия и работать над собой.

Милявская и раньше сдавала генетические тесты, однако результаты не совпали с действительностью. Например, у звезды был выявлен ген плохого водителя. Но на практике Лолита водит машину уже 20 лет и ни разу не попадала в аварию.

Ген алкоголя у Лолиты отсутствует, поэтому певица иногда может себе позволить немного спиртного.

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