Блогер умер после 40-дневной голодовки

Звезда интернета вëл блог о сыроедении.

Как сообщает Telegram-канал "Двач/Ньюсач", эксперимент для сороколетнего блогера Виталия Выграновского закончился плачевно.

Он в течение 40 дней отказывался без воды и еды.

Голодовка интернет-экспериментатора стартовала в середине марта. Мужчина находился в столице.

На десятый день Виталий объяснил, что почувствовал недомогание.

Его начала удручать атмосфера Москвы, поэтому он отправился в Абхазию.

На двадцатый день, по признанию Выграновского, он испытал "полное очищение".

При этом силы его покинули. Он едва мог ходить.

На тридцатый день у блогера поднялась температура тела.

На тридцать пятый день звезда Сети рассказал, что чувствовал предсмертное состояние, однако рискованный эксперимент продолжил, несмотря на угрозу.

Итогом голодовки стала смерть сорокалетнего блогера.