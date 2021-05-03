Звезда интернета вëл блог о сыроедении.
Как сообщает Telegram-канал "Двач/Ньюсач", эксперимент для сороколетнего блогера Виталия Выграновского закончился плачевно.
Он в течение 40 дней отказывался без воды и еды.
Голодовка интернет-экспериментатора стартовала в середине марта. Мужчина находился в столице.
На десятый день Виталий объяснил, что почувствовал недомогание.
Его начала удручать атмосфера Москвы, поэтому он отправился в Абхазию.
На двадцатый день, по признанию Выграновского, он испытал "полное очищение".
При этом силы его покинули. Он едва мог ходить.
На тридцатый день у блогера поднялась температура тела.
На тридцать пятый день звезда Сети рассказал, что чувствовал предсмертное состояние, однако рискованный эксперимент продолжил, несмотря на угрозу.
Итогом голодовки стала смерть сорокалетнего блогера.
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