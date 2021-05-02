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Рената Литвинова раскрыла секрет своей молодости и красоты

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Одна из самых женственных и обворожительных актрис современного кинематографа показала процедуры, которые позволяют ей не стареть.

Рената Литвинова показывает свой уход и вечерний макияж с акцентом на губы | Vogue Россия

54-летняя Рената Литвинова шикарно выглядит для своего возраста. У актрисы — идеальная фигура и прекрасная кожа.

О том, как ей удаётся справляться со старением, актриса рассказала на своей странице в Instagram.

На фотографии заслуженная артистка России запечатлена во время процедур в криосауне. Из одежды на Ренате Муратовне — только шапочка, рукавицы и бюстгальтер одноразового использования.

Рената Литвинова
Рената Литвинова

"У меня нет выходных, много работы и обязательств, я даже люблю работать и ещё я люблю шампанское, которое пью с любимыми и друзьями. Поэтому нужно укрепляться радикальными способами: раз в неделю (не меньше) — криосауна при минус 150 по Цельсию на три минуты. Плюсы бесконечны: укрепление иммунитета, и за эти три минуты тратится не меньше 400 калорий", — подписала снимок актриса.

Подписчики восхитились, глядя на фото артистки.

"Как тростинка. Неземная женщина!" — написали очарованные фолловеры.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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