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Елена Проклова рассказала о чувствах к артисту, который её домогался

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Заслуженная артистка РСФСР объяснила, что в 15-летнем была влюблена в мужчину, который на тот момент был настоящей советской знаменитостью.

Елена Проклова рассказала о чувствах к артисту, который её домогался

Елена Проклова продолжает тему, затронутую ей в передаче "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.

67-летняя артистка отметила, что полностью доверяла своему кумиру, не допуская даже мысли о том, что он может сделать что-то плохое.

"Вы поймите, 15 лет — этот такой возраст, когда большинство девушек хотят узнать, что такое взрослая жизнь, когда их уже волнуют сексуальные эмоции. Про секс я тогда вообще ничего не знала, что и как бывает. Более того, это был настолько уважаемый человек, что мысли о том, что то, что он делает со мной — это может быть чем-то плохим, мне даже в голову не приходили", — сказала Проклова в интервью "Комсомольской правде".

Многие осудили Елену Игоревну за то, что её рассказ бросает тень на уважаемого человека. Публика почему-то решила, что актриса подразумевает Олега Табакова.

Писатель Дмитрий Быков заступился за Олега Павловича, отметив, что Табаков был гениальным педагогом и добрым другом для своих студентов.

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Зудина ответила на скандальные откровения Прокловой
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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