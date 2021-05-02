Алла Пугачёва не поздравила Киркорова с днём рождения

Звёзды имеют обыкновение делать посты в своих социальных аккаунтах, адресуя тёплые слова своим именитым коллегам в дни их рождения.

Страницы в Instagram многих публичных персон пестрят поздравлениями в адрес Филиппа Киркорова, которому 30 апреля исполнилось 54 года.

В аккаунтах Аллы Пугачёвой и Максима Галкина в знаменательный день нет даже упоминания о празднике Филиппа Бедросовича.

Этот факт с новой силой подогревает слухи о том, что между бывшими супругами пробежала чёрная кошка. Ранее король российской эстрады оставил без внимания день рождения Примадонны.

Кристина Орбакайте, напротив, очень активно поздравляет Киркорова, ласково называя бывшего отчима — дружок.

"С днём рождения, дружок мой! Нам есть что вспомнить, над чем посмеяться и о чём помечтать!" — пишет старшая дочь Аллы Борисовны в своём микроблоге под забавными видеокадрами, на которых певец купает в море поросёнка.

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