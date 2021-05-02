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Финалистка шоу "Голос" рассказала страшную историю из прошлого

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Страшная трагедия произошла на одном из мероприятий, на котором выступала звезда телевизионного проекта.

Анастасия Спиридонова — победа и интриги в шоу «Точь-в-точь», хейт, комплексы, личная жизнь

До того, как получить известность, финалистка шоу "Голос" Анастасия Спиридонова выступала в барах и ресторанах. Там её часто заказывали исполнять "Владимирский централ".

Публика нередко подбиралась довольно конфликтная. Иногда праздники заканчивались драками, а однажды произошло ещё более пугающее событие.

"Вдруг ко мне на мои остроносые туфли прилетает кровища — будто с ножа смахнули. Убили человека… Началась драка. Я спряталась за бордовой шторкой и увидела, что охрана на потасовку и убийство никак не реагирует, не вызывает полицию. Тогда я поняла, что мне 20 лет, я девочка, а на моих глазах убивают человека, поэтому надо валить!" — рассказала вокалистка в YouTube-шоу "Алёна, блин!".

Именно после этого страшного инцидента Анастасия поняла, что пора менять свою жизнь.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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