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Пасынок Лизы Арзамасовой намекнул на пол будущего ребёнка отца

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Мартин Авербух прокомментировал пост, в котором актриса рассказывает о своей беременности.

Пасынок Лизы Арзамасовой намекнул на пол будущего ребёнка отца

Звёздные супруги рассказали о скором прибавлении в семье 30 апреля. Илья Авербух опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, на котором обнимает Лизу Арзамасову с заметно выделяющимся животиком.

Фигурист решил рассказать о беременности молодой жены, так как понимает, что скоро внимательные фолловеры сами догадаются об интересном положении Лизы.

Сын Ильи Авербуха от первого брака с Ириной Лобачевой Мартин объяснил. что ему уже известно, кто родится — братик или сестрёнка.

"Надеюсь, не будет таким разгильдяем, как я! Уже знаю пол, но это пока секрет", — прокомментировал видео Мартин Авербух.

Подписчики решили, что Лиза ждёт мальчика. На это указывает слово "разгильдяй".

Сами будущие родители пока не опровергают, но и не подтверждают данную информацию.

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Арзамасова и Авербух ждут ребенка
Автор: Елена Былкина
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