Эрика ранее снималась с темнокожим возлюбленным в откровенных фотосессиях и рекламе нетрадиционных пар.
Девушка — дочь от предыдущего брака супруги Ивана Урганта Натальи Кикнадзе. Телеведущий воспитал Эрику как родную.
Несколько лет назад дочь Урганта переехала в США, чтобы учиться в одной из самых престижных частных школ искусств и дизайна Parsons School of Design.
Там Эрика познакомилась со своим сокурсником по имени Муса, который работает в модельном бизнесе. Девушка разделила увлечения своего парня. Вместе пара часто участвовала в ярких фотопроектах.
Дочь российского шоумена всегда восторженно отзывалась о любимом человеке, однако, похоже, отношения Эрики и Мусы дали трещину.
Девушка отписалась от бойфренда в социальной сети и удалила все совместные фотографии с Мусой.
Эрика никак не комментирует ситуацию, игнорируя вопросы о отношениях с афроамериканцем.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Посольство США призвало американских граждан срочно покинуть Россию и почти "закрыло" консульские услуги. Такое было перед атаками на Югославию, Ливию, Ирак..