Дочь Урганта разорвала отношения с возлюбленным-афроамериканцем

Эрика ранее снималась с темнокожим возлюбленным в откровенных фотосессиях и рекламе нетрадиционных пар.

Девушка — дочь от предыдущего брака супруги Ивана Урганта Натальи Кикнадзе. Телеведущий воспитал Эрику как родную.

Несколько лет назад дочь Урганта переехала в США, чтобы учиться в одной из самых престижных частных школ искусств и дизайна Parsons School of Design.

Там Эрика познакомилась со своим сокурсником по имени Муса, который работает в модельном бизнесе. Девушка разделила увлечения своего парня. Вместе пара часто участвовала в ярких фотопроектах.

Дочь российского шоумена всегда восторженно отзывалась о любимом человеке, однако, похоже, отношения Эрики и Мусы дали трещину.

Девушка отписалась от бойфренда в социальной сети и удалила все совместные фотографии с Мусой.

Эрика никак не комментирует ситуацию, игнорируя вопросы о отношениях с афроамериканцем.

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