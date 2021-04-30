Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Харьков будет праздновать День Победы вместе с Россией
Саратовская пенсионерка отчитала Володина за враньё и воровство
Какие СМИ делают из россиян людей второго сорта
Биограф считает, что принц Гарри жалеет об интервью Опре Уинфри
Власти США проверяют первоапрельскую шутку Volkswagen
Цены на газ для украинцев выросли в 14 раз
В Совфеде считают санкции против России выгодными лишь одной стране
Ректор МГПУ предложил разрешить школьникам самим выбирать предметы
Песков о майских праздниках: гуляем не ради гуляния

Любовь Успенская подала в суд на своего бывшего мужа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывший муж королевы российского шансона Любови Успенской собирается разделить с ней совместно нажитое имущество.

Любовь Успенская подала в суд на своего бывшего мужа

Певица уже обратилась за помощью к адвокатам. Дело в том, что в рамках бракоразводного процесса также начался делёж имущества, и он может закончиться в пользу супруга звезды — Александра Плаксина.

Успенская признается, что жалеет о том, что в своё время не заключила с ним брачный контракт.

Она рассчитывала, что Плаксин не будет подавать иск о разделе имущества, но её надеждам не суждено было сбыться.

Артистка подала встречный иск к экс-супругу.

"Господин Плаксин выдвинул удивительные требования, претендуя на дом и земельный участок. То, что записано на него, хоть и куплено на Любины деньги, он делить не собирался", — сообщила в интервью "СтарХит" адвокат Успенской Елена Сенина.

В иске певицы предлагается разделить квартиру в Москве и машиноместо на паркинге.

Бывшие супруги не общаются. До Плаксина не дозвониться, поэтому урегулировать все вопросы в досудебном порядке не представляется возможным.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Однажды...". Эксклюзив. Любовь Успенская о своей жизни, творчестве и наркозависимости дочери
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Врачи борются за жизни детей, попавших в ДТП под Ставрополем
Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов
Мясников упрекнул россиян в несознательности в вопросе вакцинации
Харьков будет праздновать День Победы вместе с Россией
Саратовская пенсионерка отчитала Володина за враньё и воровство
Какие СМИ делают из россиян людей второго сорта
Козырь в рукаве: "Нафтогаз" пообещал большие проблемы "Газпрому"
Биограф считает, что принц Гарри жалеет об интервью Опре Уинфри
США задумались об использовании Бишкека и Душанбе в своих целях
Власти США проверяют первоапрельскую шутку Volkswagen
Популярное
Мир. Новости мира
"Запретить почти всё": создан список недружественных стран

В России составили список стран, недружественных РФ. В него ожидаемо входят США, Эстония, Литва, Латвия, Грузия, Украина, Польша, Чехия и Великобритания... 

"Запретить почти всё": создан список недружественных стран
"Петров и Боширов": СМИ выяснили, кто взорвал самолёт президента Польши
Евросоюз
"Петров и Боширов": СМИ выяснили, кто взорвал самолёт президента Польши
Российский шоу-бизнес
Галкин показал, как проводит весенние огородные работы с детьми
Мир. Новости мира
"Пока я президент": Вучич сделал заявление по санкциям против РФ
Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Любовь Степушова США задумались об использовании Бишкека и Душанбе в своих целях Любовь Степушова Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Мир. Новости мира
Десятки вместо тысяч: почему Чехия остановила изучение "Спутника V"
Мир. Новости мира
Белорусская власть одумалась: идет работа над ошибками
Что натворила Чехия: контакты стран ЕС с Россией под угрозой
Мир. Новости мира
Что натворила Чехия: контакты стран ЕС с Россией под угрозой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников