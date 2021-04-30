Любовь Успенская подала в суд на своего бывшего мужа

Бывший муж королевы российского шансона Любови Успенской собирается разделить с ней совместно нажитое имущество.

Певица уже обратилась за помощью к адвокатам. Дело в том, что в рамках бракоразводного процесса также начался делёж имущества, и он может закончиться в пользу супруга звезды — Александра Плаксина.

Успенская признается, что жалеет о том, что в своё время не заключила с ним брачный контракт.

Она рассчитывала, что Плаксин не будет подавать иск о разделе имущества, но её надеждам не суждено было сбыться.

Артистка подала встречный иск к экс-супругу.

"Господин Плаксин выдвинул удивительные требования, претендуя на дом и земельный участок. То, что записано на него, хоть и куплено на Любины деньги, он делить не собирался", — сообщила в интервью "СтарХит" адвокат Успенской Елена Сенина.

В иске певицы предлагается разделить квартиру в Москве и машиноместо на паркинге.

Бывшие супруги не общаются. До Плаксина не дозвониться, поэтому урегулировать все вопросы в досудебном порядке не представляется возможным.

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