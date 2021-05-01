Проклова объяснила, зачем рассказала свою историю о домогательствах

ёРассказ Елены Прокловой о харассменте со стороны знаменитого артиста заставил многих укорить актрису за то, что рассказывает о прошлом.

Не одобрили коллеги Прокловой и то, что она говорит об умершем человеке, который не может ей ответить.

Артистка рассказала о причинах своей откровенной исповеди. Она отметила, что озвучила неприглядную историю, чтобы поддержать молоденьких девушек, которые могут оказаться в подобной ситуации.

"Когда представишь, что в эту минуту где-то в тёмном лесу или в подъезде происходит вот ЭТО — то, о чём я говорила в передаче, хочется уберечь молоденьких девочек от этого… средневековья. В моём возрасте начинаешь думать уже не о себе, не о том, что о тебе скажут люди, а о том, как помочь кому-то ещё", — сказала Проклова в интервью "Комсомольской правде".

67-летняя актриса объяснила, что не боится осуждения, так как ожидала нападок со стороны общества. Кроме того, она таким образом избавлялась и от своих переживаний.

"Ведь для того, чтобы освободиться от той тяжести, которая всю жизнь была со мной, осознать, что это может кому-то помочь, для этого была проделана достаточно тяжёлая внутренняя работа", — призналась Елена Проклова.

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