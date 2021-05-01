Дочь Заворотнюк назвала отморозками тех, кто обижал её маму

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, в сторис Instagram ответила на вопрос одной из подписчиц.

Девушка поинтересовалась у Анны, как ей удалось справиться с тем, что находились люди, которым доставляло удовольствие оставлять жестокие комментарии под сообщениями о болезни Анастасии Заворотнюк.

"Писали гадости про твою маму. И я ответила. Остро реагирую, потому что мой папа тоже болеет", — выразила свои чувства подписчица. "Спасибо вам, но не стоит. Эти люди получат сполна. Говорить плохо о человеке в таком состоянии — это надо быть настоящим отморозком", — отметила Заворотнюк-младшая.

Анна Заворотнюк часто общается с интернет-аудиторией. Прямые вопросы о здоровье матери она всегда оставляет без ответа.

Девушка признаёт, что добрых людей всё же больше. Находится немало поклонников актрисы, которые искренне желают ей выздоровления.

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